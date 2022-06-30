Жара будет держать Запад Украины в плену, в остальных регионах – дожди: прогноз погоды на 30 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 30 июня, будет жаркой в западных областях. Взамен на Севере, Юге, в Центре и части Востока ожидают осадки.
Жарче всего будет в Ужгороде. Там столбики термометров покажут до 36 градусов тепла.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в течение 30 июня погода в Украине будет самой разной и будет зависеть от конкретного региона. Жара будет царить на Западе Украины, тогда как в других областях она будет постепенно спадать.
Из-за значительных температурных контрастов – от +35 до +25 градусов – и деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами ливни, грозы, град, шквалы и даже микросмерчи,
– отметила Диденко.
Она добавила, что западные области будут принадлежать области повышенного атмосферного давления, поэтому там существенные осадки маловероятны.
В Киеве 30 июня ожидается ослабление жары. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +28…+29 градусов. Дождь с грозой возможен, но сильных ливней не предвидится.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины день с самого утра обещает быть ясным, а к вечеру погода будет облачной. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +33…+35 градусов. На Востоке ясная погода продержится совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Однако осадков они не принесут. Столбики термометров покажут +26...+28 градусов.
На Севере утром ожидается мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Остаток дня пройдет без осадков. Воздух прогреется до +25...+27 градусов. Первая половина дня на Юге будет ясной, а после обеда появятся облака. Днем пойдет дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Температура воздуха составит +28…+30 градусов.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Термометры покажут +27…+29 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 30 июня
Львов – +33...+35
Ужгород – +34...+36
Ивано-Франковск – +32...+34
Тернополь – +33...+35
Черновцы – +33...+35
Хмельницкий – +32...+34
Луцк – +33...+35
Ровно – +32...+34
Житомир – +27...+29
Винница – +29...+31
Одесса – +30...+32
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29