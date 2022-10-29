Шквальный ветер и местами дожди: прогноз погоды на 30 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 30 октября принесет местами дожди и частичное похолодание. Однако в целом синоптики прогнозируют теплый день.
Температура воздуха по всей стране будет колебаться от +11 до +16 градусов. Кое-где возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Интересно Теплом уже не порадует, – рассказал синоптик, когда в Украину придет окончательное похолодание
Погода в регионах
На Западе возможны дожди. В частности, ночью и утром они возможны на Львовщине и Тернопольщине, а днем на Ивано-Франковщине и Буковине.
На Севере и Центре также возможны мелкие дожди. В частности, на Кировоградщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Сумщине.
На юге будет облачно, но без осадков. Исключением будут Крым и Запорожье – там ожидают мелкие дожди, но местами осадки могут быть сильнее.
На Востоке день также принесет осенние дожди и относительное похолодание. Кроме того, на Левобережье синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.
В Киеве 30 октября пройдет без осадков, но почти весь день в столице будет облачно.
Погода в городах
Ужгород – +12...+15
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+15
Тернополь – +10...+15
Черновцы – +11...+14
Хмельницкий – +9...+14
Луцк – +10...+15
Ровно – +9...+15
Житомир – +9...+14
Винница – +9...+15
Одесса – +11...+17
Николаев – +10...+17
Херсон – +10...+17
Симферополь – +7...+15
Кропивницкий – +9...+17
Черкассы – +10...+15
Чернигов – +9...+13
Сумы – +9...+12
Полтава – +10...+14
Днепр – +9...+16
Запорожье – +8...+16
Донецк – +8...+13
Луганск – +8...+14
Харьков – +10...+13
Киев – +10...+14