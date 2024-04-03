Где в Украине будет дождливо: прогноз погоды на 4 апреля

3 апреля 2024, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 4 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых регионах будут осадки.

В четверг ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на северо-западные. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. Ночью на на Севере и днем на Востоке и в северо-восточных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода 4 апреля

На Западе и Севере возможны небольшие кратковременные дожди ночью. На остальной территории Украины не ожидаются осадки.

Ночная температура на Западе в среднем составит +7...+5, а днем там потеплеет до +13...+15. На Севере ночью столбики термометров покажут +4...+6, а днем будет +8...+10. На Востоке ночью похолодает до +7...+5. Дневная температура там составит +17...+19. В Центре ночью ожидается +8...+6. Днем в центральных областях температура поднимется до +15...+17. На Юге ночью будет +8...+6, а днем столбики термометров будут показывать +19...+21.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области ночью будут кратковременные дожди. Днем на Киевщине осадки не ожидаются.

Ночью в Киевской области столбики термометров покажут +7...+2, а днем потеплеет до +7...+12. В столице ночная температура составит +7...+5. Днем в Киеве ожидается около +10.

Предупреждение от синоптиков

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня. В четверг возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, а также отдельных природных средних и крупных лавин.

Также ожидается низкая снеголавинная опасность 1 уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Синоптики призвали воздержаться от походов на высокогорье в четверг.

Предупреждение о снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах

  • Киев +9...+11
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +13...+15
  • Ивано-Франковск +13...+15
  • Тернополь +13...+15
  • Черновцы +14...+16
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +13...+15
  • Ровно +13...+15
  • Житомир +9...+11
  • Винница +15...+17
  • Одесса +19...+21
  • Николаев +19...+21
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +18...+20
  • Кропивницкий +17...+19
  • Черкассы +15...+17
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +8...+10
  • Полтава +13...+15
  • Днепр +16...+18
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +17...+19
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +16...+18

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива