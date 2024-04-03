Где в Украине будет дождливо: прогноз погоды на 4 апреля

В четверг, 4 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых регионах будут осадки.

В четверг ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на северо-западные. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. Ночью на на Севере и днем на Востоке и в северо-восточных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода 4 апреля

На Западе и Севере возможны небольшие кратковременные дожди ночью. На остальной территории Украины не ожидаются осадки.

Ночная температура на Западе в среднем составит +7...+5, а днем там потеплеет до +13...+15. На Севере ночью столбики термометров покажут +4...+6, а днем будет +8...+10. На Востоке ночью похолодает до +7...+5. Дневная температура там составит +17...+19. В Центре ночью ожидается +8...+6. Днем в центральных областях температура поднимется до +15...+17. На Юге ночью будет +8...+6, а днем столбики термометров будут показывать +19...+21.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области ночью будут кратковременные дожди. Днем на Киевщине осадки не ожидаются.

Ночью в Киевской области столбики термометров покажут +7...+2, а днем потеплеет до +7...+12. В столице ночная температура составит +7...+5. Днем в Киеве ожидается около +10.

Предупреждение от синоптиков

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня. В четверг возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, а также отдельных природных средних и крупных лавин.

Также ожидается низкая снеголавинная опасность 1 уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Синоптики призвали воздержаться от походов на высокогорье в четверг.

Предупреждение о снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +15...+17

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +13...+15

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +9...+11

Винница +15...+17

Одесса +19...+21

Николаев +19...+21

Херсон +18...+20

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +15...+17

Чернигов +7...+9

Сумы +8...+10

Полтава +13...+15

Днепр +16...+18

Запорожье +18...+20

Донецк +17...+19

Луганск +17...+19

Харьков +16...+18

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / Карта Укргидрометцентра