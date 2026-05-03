Значительных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в Украине?
В понедельник, 4 мая, в Украине прогнозируют переменную облачность. В большинстве регионов осадков не ожидается, однако в юго-восточной части страны днем возможен дождь.
Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду, а на юго-востоке – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 3 – 8 градусов тепла, на восток – 1 – 6 градусов тепла. На поверхности почвы в отдельных регионах возможны заморозки до 0 – 3 градусов. Днем воздух прогреется до 14 – 19 градусов тепла, а на западе и севере – до 20 – 25 градусов тепла.
Что стоит ожидать столице?
В Киевской области и столице также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый – 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура по области будет колебаться в пределах 3 – 8 градусов тепла, днем поднимется до 20 – 25 градусов тепла.
В Киеве ночью прогнозируют 6 – 8 градусов тепла, а днем – 23 – 25 градусов тепла.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +20...+22;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +17...+19;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +17...+19;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +17...+19.
Погода в Украине / карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине в ближайшее время?
В период с 3 по 5 мая в Украине будет преобладать сухая и спокойная погода будет преобладать сухая и спокойная погода без существенных осадков. Такая синоптическая ситуация обусловлена повышенным атмосферным давлением, которое сдерживает развитие опасных погодных явлений. В ближайшие дни не прогнозируют ни пылевых бурь, ни сильного ветра, поэтому погодные условия в целом будут благоприятными.
В то же время единственным фактором, который может представлять определенную опасность, остаются заморозки. По прогнозам синоптиков, они постепенно будут ослабевать и могут прекратиться уже в ночь на 3 мая. После этого в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
В частности, в период с 4 по 7 мая в дневные часы воздух прогреется до 18 – 23 градусов тепла, что будет свидетельствовать об ощутимом потеплении и приближении более стабильной весенней погоды. В то же время синоптики напоминают, что заморозки в апреле и мае не являются аномальным явлением для Украины и иногда могут наблюдаться вплоть до середины мая, особенно ночью и в низменных местностях.