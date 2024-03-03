Облачно, местами осадки: прогноз погоды на 4 марта

Погода в понедельник, 4 марта, все еще будет оставаться теплой, как на ранневесенние деньки. Однако украинцам стоит ожидать облачную погоду, местами с осадками.

Дождь будет беспокоить жителей преимущественно западных областей – именно их стоит быть внимательными и не выходить из дома без зонта. Какой будет температура и где пройдут осадки – читайте ниже.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 4 марта по всей Украине будет переменная облачность. Кроме этого, на Западе стоит ожидать небольшой дождь, ночью возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время жители остальных областей могут быть спокойными – там без осадков.

Ветер юго-восточный, его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов, температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В то же время днем температура будет "плюсовой" – 5 – 10 выше нуля. На Закарпатье и Прикарпатье будет немного теплее – ночью 1 – 6 градусов, днем 10 – 15 градусов тепла.

Погода на Киевщине

В Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду, однако без осадков. Ветер юго-восточный, скорость – 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики ожидают, что температура ночью на Киевщине будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем же будет теплее – до 5 – 10 градусов. Непосредственно в Киеве ночью около термометр будет показывать 0 градусов, днем же отметки будут достигать 6 – 8 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

Киев – +6...+8

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +7...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +7...+9

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +5...+7

Сумы – +5...+7

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9

Погода по Украине 4 марта / Карта Укргидрометцентра