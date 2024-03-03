Дощ турбуватиме жителів переважно західних областей – саме їх варто бути уважними і не виходити з дому без парасольки. Якою буде температура і де пройдуть опади – читайте нижче.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 4 березня по всій Україні буде мінлива хмарність. Окрім цього, на Заході варто очікувати на невеликий дощ, вночі можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. У той самий час жителі решти областей можуть бути спокійними – там без опадів.

Вітер південно-східний, його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Згідно з прогнозом метеорологів, температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Водночас вдень температура буде "плюсовою" – 5 – 10 вище нуля. На Закарпатті та Прикарпатті буде трішки тепліше – вночі 1 – 6 градусів, вдень 10 – 15 градусів тепла.

Погода на Київщині

У Київській області синоптики прогнозують хмарну погоду, однак без опадів. Вітер південно-східний, швидкість – 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики очікують, що температура вночі на Київщині коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень же буде тепліше – до 5 – 10 градусів. Безпосередньо у Києві вночі близько термометр показуватиме 0 градусів, вдень же позначки сягатимуть 6 – 8 градусів тепла.

Денна температура в обласних центрах

Київ – +6...+8

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +9...+11

Рівне – +8...+10

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +6...+8

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +6...+8

Харків – +7...+9