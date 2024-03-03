Дощ турбуватиме жителів переважно західних областей – саме їх варто бути уважними і не виходити з дому без парасольки. Якою буде температура і де пройдуть опади – читайте нижче.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 4 березня по всій Україні буде мінлива хмарність. Окрім цього, на Заході варто очікувати на невеликий дощ, вночі можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. У той самий час жителі решти областей можуть бути спокійними – там без опадів.
Вітер південно-східний, його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.
Згідно з прогнозом метеорологів, температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Водночас вдень температура буде "плюсовою" – 5 – 10 вище нуля. На Закарпатті та Прикарпатті буде трішки тепліше – вночі 1 – 6 градусів, вдень 10 – 15 градусів тепла.
Погода на Київщині
У Київській області синоптики прогнозують хмарну погоду, однак без опадів. Вітер південно-східний, швидкість – 7 – 12 метрів за секунду.
Синоптики очікують, що температура вночі на Київщині коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень же буде тепліше – до 5 – 10 градусів. Безпосередньо у Києві вночі близько термометр показуватиме 0 градусів, вдень же позначки сягатимуть 6 – 8 градусів тепла.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +6...+8
- Ужгород – +14...+16
- Львів – +12...+14
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +9...+11
- Чернівці – +8...+10
- Хмельницький – +10...+12
- Луцьк – +9...+11
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +7...+9
- Вінниця – +8...+10
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +7...+9
- Черкаси – +7...+9
- Чернігів – +5...+7
- Суми – +5...+7
- Полтава – +6...+8
- Дніпро – +8...+10
- Запоріжжя – +8...+10
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +6...+8
- Харків – +7...+9
Погода по Україні 4 березня / Карта Укргідрометцентру