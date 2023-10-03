Кратковременные дожди и переменная облачность: прогноз погоды в Украине на 4 октября

В среду, 4 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Также температура воздуха продолжит снижаться.

Начало октября принесет в Украину похолодание. Уже четвертый день месяца местами ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра.

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Какая будет погода в Украине 4 октября

Небо над нашей страной будет облачно, но осадки ожидаются лишь местами. Кратковременные дожди пройдут ночью в северо-западных регионах, а днем в северных.

Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных и центральных областях иногда могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью снизится до +8…+13 градусов. В восточных и юго-восточных областях ожидается +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +17...+22 градуса, а в центральных и южных регионах +21...+26 градусов.

Какая будет погода 4 октября в столице и области

В Киеве и Киевской области также ожидается переменная облачность. В области местами возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако в области днем иногда возможны порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью +8...+13 градусов, а днем +17...+22 градуса. В Киеве столбики термометра ночью покажут +9…+11 градусов, а днем +19…+21 градус.

В Украине повышен уровень пожарной опасности

Синоптики просят обратить внимание, что в Украине 4 октября и несколько дней будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Осадков было немного, и земля еще очень сухая. Важно помнить, что случайный окурок может привести к возгоранию, поэтому к этому нужно относиться ответственно.



В Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +20...+22

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +18...+20

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +18...+20

Луцк +18...+20

Ровно +18...+20

Житомир +19...+21

Винница +22...+24

Одесса +22...+24

Николаев +23...+25

Херсон +22...+24

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +23...+25

Черкассы +22...+24

Чернигов +19...+21

Сумы +19...+21

Полтава +23...+25

Днепр +23...+25

Запорожье +21...+23

Донецк +21...+23

Луганск +20...+22

Харьков +21...+23



Прогноз погоды на 4 октября / Фото Укргидрометцентр.