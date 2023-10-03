Кратковременные дожди и переменная облачность: прогноз погоды в Украине на 4 октября
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 4 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Также температура воздуха продолжит снижаться.
Начало октября принесет в Украину похолодание. Уже четвертый день месяца местами ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра.
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Какая будет погода в Украине 4 октября
Небо над нашей страной будет облачно, но осадки ожидаются лишь местами. Кратковременные дожди пройдут ночью в северо-западных регионах, а днем в северных.
Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных и центральных областях иногда могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью снизится до +8…+13 градусов. В восточных и юго-восточных областях ожидается +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +17...+22 градуса, а в центральных и южных регионах +21...+26 градусов.
Какая будет погода 4 октября в столице и области
В Киеве и Киевской области также ожидается переменная облачность. В области местами возможен кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако в области днем иногда возможны порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью +8...+13 градусов, а днем +17...+22 градуса. В Киеве столбики термометра ночью покажут +9…+11 градусов, а днем +19…+21 градус.
В Украине повышен уровень пожарной опасности
Синоптики просят обратить внимание, что в Украине 4 октября и несколько дней будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Осадков было немного, и земля еще очень сухая. Важно помнить, что случайный окурок может привести к возгоранию, поэтому к этому нужно относиться ответственно.
В Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +19...+21
- Ужгород +20...+22
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +18...+20
- Луцк +18...+20
- Ровно +18...+20
- Житомир +19...+21
- Винница +22...+24
- Одесса +22...+24
- Николаев +23...+25
- Херсон +22...+24
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +23...+25
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +19...+21
- Сумы +19...+21
- Полтава +23...+25
- Днепр +23...+25
- Запорожье +21...+23
- Донецк +21...+23
- Луганск +20...+22
- Харьков +21...+23