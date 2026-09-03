С грозами, но до +30: синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в ближайшие дни

В начале сентября погода в Украине будет оставаться нестабильной. После кратковременного улучшения снова вернутся дожди и грозы. В то же время в некоторых регионах еще сохранится летняя жара до +30 градусов.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Какую погоду ожидают в ближайшие дни?

В пятницу, 4 сентября, осадков станет меньше – будет преобладать сухая погода, только на востоке и западе местами возможен небольшой дождь. В субботу, 5 сентября, ситуация снова изменится. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и усиление западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Температура ночью составит +9…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+27 градусов. В Закарпатье и на юге будет теплее – до +30 градусов.

По словам Скляра, грозовая активность еще будет сохраняться, однако в течение сентября постепенно ослабевать. Из-за сезонного уменьшения количества тепла в атмосфере воздух прогревается меньше, поэтому количество и интенсивность гроз в дальнейшем будут снижаться.

В то же время уже в воскресенье, 6 сентября, ожидается дальнейшее снижение температуры. В большинстве регионов дневные показатели могут опуститься до +18…+24 градусов, хотя на юге будет еще теплее.

Напомним, в начале сентября Украину накрыл холодный атмосферный фронт, который принес смену погодных условий. В части областей температура воздуха снизилась, а местами прошли кратковременные дожди и грозы