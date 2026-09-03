Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Оксана Скляр.

Яку погоду очікують найближчими днями?

У п'ятницю, 4 вересня, опадів стане менше – переважатиме суха погода, лише на сході та заході місцями можливий невеликий дощ. У суботу, 5 вересня, ситуація знову зміниться. У більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози та посилення західного вітру з поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +9…+17 градусів, а вдень повітря прогріється до +21…+27 градусів. На Закарпатті та півдні буде тепліше — до +30 градусів.

За словами Скляр, грозова активність ще зберігатиметься, однак протягом вересня поступово слабшатиме. Через сезонне зменшення кількості тепла в атмосфері повітря прогрівається менше, тому кількість та інтенсивність гроз надалі знижуватимуться.

Водночас уже у неділю, 6 вересня, очікується подальше зниження температури. У більшості регіонів денні показники можуть опуститися до +18…+24 градусів, хоча на півдні ще буде тепліше.

Нагадаємо, на початку вересня Україну накрив холодний атмосферний фронт, який приніс зміну погодних умов. У частині областей температура повітря знизилася, а місцями пройшли короткочасні дощі та грози