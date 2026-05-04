Весна набирает обороты, а воздух прогреется до +27: прогноз погоды на 5 мая в Украине
- По прогнозам синоптиков, 5 мая в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода, с температурой до +27 градусов днем.
- В Киеве и области будет небольшая облачность, без существенных осадков, с дневной температурой до +25 градусов.
Во вторник, 5 мая, на большинстве территории Украины установится по-настоящему весенняя погода –теплая и преимущественно солнечная. Осадков не ожидается, а воздух местами прогреется до +27 градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Читайте также Резкое потепление до +25 ворвется в ряд областей: как изменится погода в Украине на этой неделе
Чего ожидать от погоды 5 мая?
По прогнозу синоптиков, в течение суток 5 мая в Украине будет небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В восточных, южных и большинстве центральных областей ночью температура составит +6...+11 градусов, днем – +19...+24.
На побережье морей и в Крыму днем будет прохладнее – +13...+18 градусов.
На остальной территории страны ночью синоптики Укргидрометцентра прогнозируют +10...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +22...+27.
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.
Какую погоду прогнозируют в Киеве и области?
По прогнозу синоптиков, в столице и на Киевщине 5 мая будет небольшая облачность, существенных осадков не предвидится.
Ветер юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В Киевской области ночью прогнозируют +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27. В Киеве ночная температура составит +13...+15 градусов, а днем ожидается около +25.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Винница +24...+26;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +20...+22;
- Харьков +21...+23.
Что о погоде говорят синоптики?
Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в Facebook сообщил, что в период с 4 по 7 мая в Украине ожидается постепенное потепление и преимущественно сухая погода без осадков.
По его словам, в ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, тогда как днем в большинстве регионов воздух будет прогреваться до 18 – 23 градусов. Он предупредил, что такие погодные условия могут способствовать повышению уровня пожарной опасности.
В то же время синоптики не прогнозируют опасных метеорологических явлений. По данным специалистов, в этот период не ожидается ни усиления ветра, ни туманов, ни пылевых бурь, поскольку погодную ситуацию будет формировать поле повышенного атмосферного давления.