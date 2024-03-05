Снижение температуры и облачность с прояснениями: прогноз погоды на 6 марта

В среду, 6 марта, в Украине будет облачно, однако синоптики прогнозируют прояснения. Кроме этого, в некоторых регионах возможны осадки.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться через них. Существенных осадков не ожидается.

Смотрите также Как долго еще будут морозы весной

Какой будет погода в Украине

Утром и днем возможен дождь и мокрый снег на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой областях. Кроме этого, в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от +2 градусов до -3. Зато днем +1...+6 градусов тепла.

На Закарпатье и на Юге Украины ночью 0...+5 градусов, а днем +7...+12 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков️. Синоптики прогнозируют северно – восточный ️ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от +2 градусов до -3 мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +2...+4 градуса тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +2...+4

Ужгород – +12...+14

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6



Прогноз погоды на 6 марта / Укргидрометцентр