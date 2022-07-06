Жара не планирует отступать, в большинстве регионов – дожди и грозы: прогноз погоды на 7 июля

Погода в Украине в четверг, 7 июля, будет жаркой, но с большим количеством осадков. Непогода, которая на днях бушевала на Западе Украины, переместится в центральные регионы.

Жарче всего будет на Востоке и Юге – до +35 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в течение 7 июля жара и дальше будет отступать.

Не только в западных, но и в северных и значительной части центральных областей дышать уже будет можно полной грудью при температуре воздуха +22...+28 градусов,

– отметила Диденко.

Жара не будет отступать только на Востоке, Юге и Днепропетровщине. Там прогнозируют до +35 градусов.

Ждать ли осадков

Дожди с грозами более возможны в северных, местами центральных областях, в Одесской и Николаевской областях.

На остальной территории сохраняется сухая и жаркая погода. В Киеве, 7 июля, ожидается комфортная температура воздуха. Дождь с грозой ожидается в столице в ночь на четверг. Днем вероятность ливней меньше.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ясно небо на Западе будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Однако осадки не прогнозируют. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. На Востоке будет значительно теплее – +32…+34 градуса. Солнце будет прятаться за облаками, но осадков не будет.

В части северных регионов пасмурная погода продержится весь день. Синоптики предупреждают о грозах и ливнях. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Идентична ситуация и на Юге. Там будет жара – до +34 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 7 июля

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +21...+23

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +31...+33

Херсон – +32..+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26..+28

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +30...+32

Харьков – +33...+35

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на 7 июля / Карта Укргидрометцентра

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