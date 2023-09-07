Прохладнее, чем летом, но солнце даст о себе знать: прогноз погоды на 8 сентября

Синоптики ожидают в пятницу 8 сентября не жаркую погоду с небольшой облачностью. Тем не менее, следующие дни украинцев предупреждают о пожарной опасности на большинстве территорий.

В начале осени солнце все еще продолжит радовать своими тёплыми лучами. Пока холодные дни не достигли Украины, рекомендуем вам организовать комфортную прогулку или отдых.

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Что ожидать от погоды в Украине 8 сентября

В пятницу следует ожидать небольшую облачную погоду – однако без осадков. Ветер будет северо-восточный, кое-где с переходом на северо-западный. Веет он со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На подавляющей части Украины температура ночью опустится до отметки 6-11 градусов, а днем будет двигаться до 19-24 градусов. В южной части Украины и в Закарпатье следует ожидать ночью 11 – 1 градусов, а днем 22 – 27 градусов.

Также синоптики предупреждают о пожарной опасности 7-10 сентября на подавляющей части Украины.

Пожарная опасность в Украине / Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столице киевляне будут наблюдать небольшую облачность, однако без осадков. Умеренный ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью в области будет держаться на уровне 6-11 градусов, днем не превысит 19-24 градусов. В самом Киеве ночью будет около 10 градусов, днем температура будет достигать 21 – 23 градусов.

Температура в областях Украины