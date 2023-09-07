На початку осені сонце все ще продовжить радувати своїми теплими променями. Поки холодні дні не досягли України, радимо вам організувати комфортну прогулянку чи відпочинок.
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Що очікувати від погоди в Україні 8 вересня
У п’ятницю варто очікувати невелику хмарну погоду – проте без жодних опадів. Вітер буде північно-східний, подекуди з переходом на північно-західний. Віятиме він зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
На переважній частині України температура вночі опуститься до позначки 6 – 11 градусів, а вдень рухатиметься до 19 – 24 градусів. У південній частині України та на Закарпатті варто очікувати вночі 11 – 1 градусів, а вдень 22 – 27 градусів.
Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку 7 – 10 вересня на переважній частині України.
Пожежна небезпека в Україні / Укргідрометцентр
Погода у Києві та області
У столиці кияни спостерігатимуть незначну хмарність, проте без жодних опадів. Помірний вітер віятиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі в області триматиметься на рівні 6 – 11 градусів, вдень не перевищить 19 – 24 градусів. У самому ж Києві вночі буде близько 10 градусів, вдень температура сягатиме 21 – 23 градусів.
Температура в областях України
- Київ +21...+23
- Ужгород +24...+26
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +23...+24
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +21...+23
- Рівне +23...+23
- Житомир +21...+23
- Вінниця +21...+23
- Одеса +24..+26
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +20...+22
- Суми +19...+21
- Полтава +20...+22
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +18…+20
- Харків +19…+21
Погода в Україні 8 вересня / Укргідрометцентр