На початку осені сонце все ще продовжить радувати своїми теплими променями. Поки холодні дні не досягли України, радимо вам організувати комфортну прогулянку чи відпочинок.

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Що очікувати від погоди в Україні 8 вересня

У п’ятницю варто очікувати невелику хмарну погоду – проте без жодних опадів. Вітер буде північно-східний, подекуди з переходом на північно-західний. Віятиме він зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

На переважній частині України температура вночі опуститься до позначки 6 – 11 градусів, а вдень рухатиметься до 19 – 24 градусів. У південній частині України та на Закарпатті варто очікувати вночі 11 – 1 градусів, а вдень 22 – 27 градусів.

Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку 7 – 10 вересня на переважній частині України.

Пожежна небезпека в Україні / Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У столиці кияни спостерігатимуть незначну хмарність, проте без жодних опадів. Помірний вітер віятиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі в області триматиметься на рівні 6 – 11 градусів, вдень не перевищить 19 – 24 градусів. У самому ж Києві вночі буде близько 10 градусів, вдень температура сягатиме 21 – 23 градусів.

Температура в областях України