Солнце возвращается: какой будет погода в Украине 9 августа

9 августа 2023, 09:30
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Источник:

Укргидрометцентр

В среду 9 августа некоторые украинские города будут периодически накрывать облака и кратковременные дожди. Однако будет больше солнца и тепла, чем днем раньше.

Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 9 августа

Утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, а днем на Волыни и Львовской области могут пройти кратковременные дожди, местами возможно и с грозой. Однако температура в регионах поднимется, а солнышко обещает радовать украинцев в этот день чаще.

На остальной же территории осадков не прогнозируют вообще. Средняя температура в стране будет колебаться от 20 до 25 градусов, а в юго-восточной части может дойти даже до +30 градусов.

Какая погода придет в столицу

Днем в Киеве и области осадков быть не должно, зонтики можно отложить. В области температура будет +20...+25 градусов, а в самом Киеве +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +22...+24
  • Винница +23...+25
  • Одесса +25...+27
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +23...+25
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +25...+27


Погода в Украине 9 августа / Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт