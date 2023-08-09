Солнце возвращается: какой будет погода в Украине 9 августа
Источник:Укргидрометцентр
В среду 9 августа некоторые украинские города будут периодически накрывать облака и кратковременные дожди. Однако будет больше солнца и тепла, чем днем раньше.
Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 9 августа
Утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, а днем на Волыни и Львовской области могут пройти кратковременные дожди, местами возможно и с грозой. Однако температура в регионах поднимется, а солнышко обещает радовать украинцев в этот день чаще.
На остальной же территории осадков не прогнозируют вообще. Средняя температура в стране будет колебаться от 20 до 25 градусов, а в юго-восточной части может дойти даже до +30 градусов.
Какая погода придет в столицу
Днем в Киеве и области осадков быть не должно, зонтики можно отложить. В области температура будет +20...+25 градусов, а в самом Киеве +22...+24 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +22...+24
- Ужгород +20...+22
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +21...+23
- Ровно +21...+23
- Житомир +22...+24
- Винница +23...+25
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +26...+28
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +25...+27
- Запорожье +27...+29
- Донецк +25...+27
- Луганск +26...+28
- Харьков +25...+27