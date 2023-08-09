Солнце возвращается: какой будет погода в Украине 9 августа

В среду 9 августа некоторые украинские города будут периодически накрывать облака и кратковременные дожди. Однако будет больше солнца и тепла, чем днем раньше.

Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Смотрите также Сколько еще дней в Украине будет дождь: когда будет сухо и солнечно

Какая будет погода в Украине 9 августа

Утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, а днем на Волыни и Львовской области могут пройти кратковременные дожди, местами возможно и с грозой. Однако температура в регионах поднимется, а солнышко обещает радовать украинцев в этот день чаще.

На остальной же территории осадков не прогнозируют вообще. Средняя температура в стране будет колебаться от 20 до 25 градусов, а в юго-восточной части может дойти даже до +30 градусов.

Какая погода придет в столицу

Днем в Киеве и области осадков быть не должно, зонтики можно отложить. В области температура будет +20...+25 градусов, а в самом Киеве +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +22...+24

Ужгород +20...+22

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +22...+24

Луцк +21...+23

Ровно +21...+23

Житомир +22...+24

Винница +23...+25

Одесса +25...+27

Николаев +25...+27

Херсон +26...+28

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +23...+25

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +23...+25

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +25...+27

Луганск +26...+28

Харьков +25...+27



Погода в Украине 9 августа / Укргидрометцентр