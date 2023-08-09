Вітер синоптики прогнозують західний та північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 9 серпня

Зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, а вдень на Волині та Львівщині можуть пройти короткочасні дощі, місцями можливо й з грозою. Однак температура в регіонах підніметься, а сонечко обіцяє радувати українців у цей день частіше.

Натомість на решті території опадів не прогнозують взагалі. Середня температура в країні коливатиметься від 20 до 25 градусів, а у південно-східній частині може дійти навіть до +30 градусів.

Яка погода прийде в столицю

Вдень у Києві та області опадів бути не повинно, тож парасольки можна відкласти. В області температура становитиме +20...+25 градусів, а у самому Києві +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +22...+24

Ужгород +20...+22

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +22...+24

Луцьк +21...+23

Рівне +21...+23

Житомир +22...+24

Вінниця +23...+25

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +26...+28

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +24...+26

Черкаси +23...+25

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +23...+25

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +25...+27

Луганськ +26...+28

Харків +25...+27



Погода в Україні 9 серпня / Укргідрометцентр