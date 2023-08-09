Вітер синоптики прогнозують західний та північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 9 серпня

Зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, а вдень на Волині та Львівщині можуть пройти короткочасні дощі, місцями можливо й з грозою. Однак температура в регіонах підніметься, а сонечко обіцяє радувати українців у цей день частіше.

Натомість на решті території опадів не прогнозують взагалі. Середня температура в країні коливатиметься від 20 до 25 градусів, а у південно-східній частині може дійти навіть до +30 градусів.

Яка погода прийде в столицю

Вдень у Києві та області опадів бути не повинно, тож парасольки можна відкласти. В області температура становитиме +20...+25 градусів, а у самому Києві +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +22...+24
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +25...+27
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +23...+25
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +25...+27


Погода в Україні 9 серпня / Укргідрометцентр