Вітер синоптики прогнозують західний та північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 9 серпня
Зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, а вдень на Волині та Львівщині можуть пройти короткочасні дощі, місцями можливо й з грозою. Однак температура в регіонах підніметься, а сонечко обіцяє радувати українців у цей день частіше.
Натомість на решті території опадів не прогнозують взагалі. Середня температура в країні коливатиметься від 20 до 25 градусів, а у південно-східній частині може дійти навіть до +30 градусів.
Яка погода прийде в столицю
Вдень у Києві та області опадів бути не повинно, тож парасольки можна відкласти. В області температура становитиме +20...+25 градусів, а у самому Києві +22...+24 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +22...+24
- Ужгород +20...+22
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +21...+23
- Рівне +21...+23
- Житомир +22...+24
- Вінниця +23...+25
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +26...+28
- Харків +25...+27
Погода в Україні 9 серпня / Укргідрометцентр