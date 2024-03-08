Без осадков, ночью – небольшие морозы: прогноз погоды на 9 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 9 марта, будет облачной. При этом синоптики сообщили о температурных колебаниях.
В субботу, 9 марта, в Украине будет сухо. Кое-где ночью столбики термометров опустятся до отметки -10.
Смотрите также Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом: когда усилятся и сколько будут
Прогноз погоды в Украине на 9 марта
По прогнозу синоптиков, 9 марта будет облачно с пояснениями и без осадков. Синоптики отмечают, что только в Крыму местами небольшой дождь.
В западных областях ночью и утром местами ожидается туман. По данным Укргидрометцентра, ветер по стране будет преимущественно северо-западный 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 2 – 7 градусов мороза, а на Закарпатье и побережье морей на столбиках термометров будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем температура воздуха прогреется до 2 – 7 градусов тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области ожидается до 10 градусов тепла.
Синоптики отметили, что в Карпатах ночью температура воздуха будет достигать 5 – 10 градусов мороза, а днем около 0 градусов.
В общем столбики термометров в областных центрах днем будут показывать такую температуру:
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +7...+9
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +4...+6
- Винница – +6...+7
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +7...+8
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +2...+4
Прогноз погоды на 9 марта / Фото Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Киеве
Синоптики не прогнозируют осадков в столице Украины на 9 марта. Предполагается, что будет облачно с прояснениями.
Ночью температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах 2 – 4 градусов мороза, а днем 4 – 6 градусов тепла.