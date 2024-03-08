Без осадков, ночью – небольшие морозы: прогноз погоды на 9 марта

8 марта 2024, 15:15
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 9 марта, будет облачной. При этом синоптики сообщили о температурных колебаниях.

В субботу, 9 марта, в Украине будет сухо. Кое-где ночью столбики термометров опустятся до отметки -10.

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Прогноз погоды в Украине на 9 марта

По прогнозу синоптиков, 9 марта будет облачно с пояснениями и без осадков. Синоптики отмечают, что только в Крыму местами небольшой дождь.

В западных областях ночью и утром местами ожидается туман. По данным Укргидрометцентра, ветер по стране будет преимущественно северо-западный 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2 – 7 градусов мороза, а на Закарпатье и побережье морей на столбиках термометров будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем температура воздуха прогреется до 2 – 7 градусов тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области ожидается до 10 градусов тепла.

Синоптики отметили, что в Карпатах ночью температура воздуха будет достигать 5 – 10 градусов мороза, а днем около 0 градусов.

В общем столбики термометров в областных центрах днем будут показывать такую температуру:

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +7...+9
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +6...+8
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +6...+7
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +7...+8
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4


Прогноз погоды на 9 марта / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

Синоптики не прогнозируют осадков в столице Украины на 9 марта. Предполагается, что будет облачно с прояснениями.

Ночью температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах 2 – 4 градусов мороза, а днем 4 – 6 градусов тепла.

Автор: Ірина Марціяш