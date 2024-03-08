У суботу, 9 березня, в Україні буде сухо. Подекуди вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки -10.
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Прогноз погоди в Україні на 9 березня
За прогнозом синоптиків, 9 березня буде хмарно з поясненнями та без опадів. Синоптики зазначають, що лише в Криму місцями невеликий дощ.
У західних областях вночі та вранці подекуди очікується туман. За даними Укргідрометцентру, вітер по країні буде переважно північно-західний 3 – 8 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме 2 – 7 градусів морозу, а на Закарпатті та узбережжі морів на стовпчиках термометрів буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень температура повітря прогріється до 2 – 7 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одеської області очікується до 10 градусів тепла.
Синоптики зазначили, що у Карпатах вночі температура повітря сягатиме 5 – 10 градусів морозу, а вдень близько 0 градусів.
Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах вдень показуватимуть таку температуру:
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +7...+9
- Івано-Франківськ – +7...+9
- Тернопіль – +6...+8
- Чернівці – +6...+8
- Хмельницький – +6...+8
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +6...+8
- Житомир – +4...+6
- Вінниця – +6...+7
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +7...+8
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +2...+4
Прогноз погоди на 9 березня / Фото Укргідрометцентр
Прогноз погоди у Києві
Синоптики не прогнозують опадів у столиці України на 9 березня. Передбачається, що буде хмарно з проясненнями.
Вночі температура повітря в Києві коливатиметься в межах 2 – 4 градусів морозу, а вдень 4 – 6 градусів тепла.