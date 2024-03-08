У суботу, 9 березня, в Україні буде сухо. Подекуди вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки -10.

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Прогноз погоди в Україні на 9 березня

За прогнозом синоптиків, 9 березня буде хмарно з поясненнями та без опадів. Синоптики зазначають, що лише в Криму місцями невеликий дощ.

У західних областях вночі та вранці подекуди очікується туман. За даними Укргідрометцентру, вітер по країні буде переважно північно-західний 3 – 8 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме 2 – 7 градусів морозу, а на Закарпатті та узбережжі морів на стовпчиках термометрів буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень температура повітря прогріється до 2 – 7 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одеської області очікується до 10 градусів тепла.

Синоптики зазначили, що у Карпатах вночі температура повітря сягатиме 5 – 10 градусів морозу, а вдень близько 0 градусів.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах вдень показуватимуть таку температуру:

Київ – +4...+6

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +6...+8

Житомир – +4...+6

Вінниця – +6...+7

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +7...+8

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4



Прогноз погоди на 9 березня / Фото Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

Синоптики не прогнозують опадів у столиці України на 9 березня. Передбачається, що буде хмарно з проясненнями.

Вночі температура повітря в Києві коливатиметься в межах 2 – 4 градусів морозу, а вдень 4 – 6 градусів тепла.