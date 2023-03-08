Весна приходит: какой будет погода в Украине 9 марта
Источник:Укргидрометцентр
В четверг в некоторых областях пройдут небольшие осадки. Тем не менее, температура на улице продолжит медленно расти.
Во многих регионах погода 9 марта будет теплее, чем днем раньше. Ветер будет свежим, юго-западным. Сильные поры ветра будут только в Карпатах.
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Какая будет погода в Украине 9 марта
В западных областях в четверг ожидается умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Также ночью мокрый снег может выпасть в центральных и восточных областях. Днем в северных областях может немного окропить небольшой дождь, однако на остальной территории без существенных осадков.
В столице ночью осадков не будет, разве днем ожидается небольшой дождь.Обратите внимание. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.
Ветер по Украине ожидается 7 – 12 метров в секунду, только в Карпатах днем могут быть порывы 20 – 25 метров в секунду.
Прогноз погоды в крупнейших городах Украины
- Киев – +10...+12
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +13..+15
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +9...+11
- Винница – +14...+16
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +14...+16
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +14...+16
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +11...+13