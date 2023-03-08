Весна приходит: какой будет погода в Украине 9 марта

8 марта 2023, 14:55
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

В четверг в некоторых областях пройдут небольшие осадки. Тем не менее, температура на улице продолжит медленно расти.

Во многих регионах погода 9 марта будет теплее, чем днем раньше. Ветер будет свежим, юго-западным. Сильные поры ветра будут только в Карпатах.

Смотрите также Синоптики назвали дату резкого потепления: где будет до +18 градусов

Какая будет погода в Украине 9 марта

В западных областях в четверг ожидается умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Также ночью мокрый снег может выпасть в центральных и восточных областях. Днем в северных областях может немного окропить небольшой дождь, однако на остальной территории без существенных осадков.

В столице ночью осадков не будет, разве днем ожидается небольшой дождь.

Обратите внимание. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

Ветер по Украине ожидается 7 – 12 метров в секунду, только в Карпатах днем могут быть порывы 20 – 25 метров в секунду.

Прогноз погоды в крупнейших городах Украины

  • Киев – +10...+12
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +10...+12
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +13..+15
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +6...+8
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +14...+16
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +14...+16
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +9...+11
  • Сумы – +9...+11
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +11...+13

Автор: Анастасія Кушпіт