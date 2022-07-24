Снова сильная жара и +39 градусов: прогноз погоды на неделю 25 – 31 июля

В Украине в течение последней недели июля жара не будет спадать. Местами температура воздуха прогреется до +39 градусов.

К такому показателю поднимутся столбики термометров на Закарпатье. Адская жара в регионе будет царить в субботу, 30 июля.

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Какой будет последняя неделя июля в Украине

Во Львове столбики термометров не опустятся ниже +26 градусов. В общем, на Западе будет жарко. 26 и 27 июля возможны дожди, а 31 июля – грозы. Кстати, 31 июля будет и самая теплая ночь через неделю – столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Жарче всего в западных областях будет на выходных - +33 ... +34 градусов.

Кстати, на Закарпатье температура вообще не опустится ниже +32 градусов. Поэтому жителям региона следует подготовиться к затяжной жаре.

На Юге Украины также будет царить адская жара. Небольшой дождь возможен только в понедельник. Во все остальные дни воздух будет сухим и горячим. Особенно жарко будет в Херсоне. 28 июля воздух там прогреется до +36 градусов, а в выходные на небе вообще не будет облаков.

В Одессе будет немного полегче. На выходных столбики термометров не пересекут отметку в +30 градусов. Кстати, ночи в городе будут очень теплые – +22...+24 градуса.

В Киеве неделя будет без дождей и начнется с +24 градусов. Во вторник и среду воздух прогреется до +29 градусов. В общем, синоптики не прогнозируют в столице сильную жару. Максимальная температура в течение недели составит +29 градусов.

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На Востоке прогнозируют больше осадков. В частности, сухая погода во всех областях будет только на выходных. В остальные дни возможны небольшие дожди. В Луганске и Донецке синоптики прогнозируют жару.

В то же время в Харькове погода будет намного комфортнее. Там неделя начнется с +21 градуса и грозы. Далее температура воздуха с каждым днем начнет подниматься. Уже в четверг воздух прогреется до +31 градуса. На выходных в городе будет свежее – +26 градусов. Поэтому погода будет идеальной для прогулок и отдыха.

На Севере синоптики традиционно обещают более холодную погоду. Так, в Чернигове максимальная температура будет +27 градусов. К такому показателю столбики термометров поднимутся в среду. В среднем температура воздуха в течение недели будет колебаться в пределах +24…+25 градусов.