Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какая погода будет в Украине 3 августа?

По прогнозу синоптиков, по всей стране ожидается переменная облачность. Осадков в большинстве регионов не прогнозируется. В то же время днем в большинстве западных и северных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, а днем поднимется до +30...+34 градусов. В большинстве южных и юго-западных областей местами прогнозируется сильная жара +35...+38 градусов.

В Киевской области и столице также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. В Киевской области температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем – +30...+34 градуса. В Киеве ночью прогнозируют +18...+20 градусов, а днем воздух прогреется до +32...+34 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +31…+33;

Ужгород +32…+34;

Львов +29…+31;

Ивано-Франковск +28…+30;

Тернополь +28…+30;

Черновцы +31…+33;

Хмельницкий +30…+32;

Луцк +27…+29;

Ровно +28…+30;

Житомир +29…+31;

Винница +30…+32;

Одесса +28…+30;

Николаев +31…+33;

Херсон +30…+32;

Симферополь +28…+30;

Кропивницкий +30…+32;

Черкассы +28…+30;

Чернигов +28…+30;

Сумы +27…+29;

Полтава +28…+30;

Днепр +29…+31;

Запорожье +31…+33;

Донецк +29…+31;

Луганск +29…+31;

Харьков +28…+30.



Погода в Украине на 3 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, Украину накрыл "тепловой купол", который сформировался из-за Азорского антициклона и принес горячий воздух из Африки. Из-за аномальной жары 1 августа сразу в нескольких городах были зафиксированы новые температурные рекорды.