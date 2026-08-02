Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.
Якою буде погода в Україні 3 серпня?
За прогнозом синоптиків, по всій країні очікується мінлива хмарність. Опадів у більшості регіонів не прогнозують. Водночас удень у більшості західних і північних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, а вдень підніметься до +30...+34 градусів. У більшості південних і південно-західних областей місцями прогнозують сильну спеку +35...+38 градусів.
У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза. На Київщині температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, удень – +30...+34 градуси. У Києві вночі прогнозують +18...+20 градусів, а вдень повітря прогріється до +32...+34 градусів.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +31…+33;
- Ужгород +32…+34;
- Львів +29…+31;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +28…+30;
- Чернівці +31…+33;
- Хмельницький +30…+32;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +28…+30;
- Житомир +29…+31;
- Вінниця +30…+32;
- Одеса +28…+30;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +30…+32;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +28…+30;
- Суми +27…+29;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +29…+31;
- Запоріжжя +31…+33;
- Донецьк +29…+31;
- Луганськ +29…+31;
- Харків +28…+30.
Погода в Україні на 3 серпня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, Україну накрив "тепловий купол", який сформувався через Азорський антициклон і приніс гаряче повітря з Африки. Через аномальну спеку 1 серпня одразу в кількох містах зафіксували нові температурні рекорди.