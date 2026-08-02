Через це гаряче повітря затримується біля землі, а температура повітря суттєво підвищилася. Вже 1 серпня у кількох областях України зафіксували температурні рекорди.

Де спека б'є рекорди?

Так, у Львові максимальна температура повітря вдень була 33,5 градуса тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2017 році і становило 33,3 градуса тепла.

У Рівному максимальна температура повітря за 1 серпня перевищила добовий історичний максимум 2017 року за цей день на 0,7 градуса і сягнула 34,5 градуса.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря у Вінниці перевищила на 1,1 градуса рекордне значення цього дня 2016 року і склала 34,7 градуса тепла.

У Луцьку максимальна температура повітря в Луцьку досягла 34,8 градуса. Попереднє рекордне значення для цього дня припадає на 2017 рік. Це було 33,4 градуса.

Аж три міста на Житомирщині оновили рекордні показники температур. У Коростені стовпчик термометра показував 33,4, в Овручі – 33,8 і в Олевську – 33,9 градуса.

Попереднє рекордне значення для цього дня в Коростені – 33,1 градуса у 2005 році, в Овручі – 32,9 градуса у 2014 році, в Олевську – 33,5 градуса у 2017 році.

Якою буде погода на початку нового тижня?

Найближчими днями, з 2 до 4 серпня, в Україні триматиметься спекотна погода. Вночі температура становитиме 14 – 21 градус, а вдень повітря прогріватиметься до 29 – 34 градусів. Найспекотніше буде на заході країни, де місцями очікується до 35 – 37 градусів.

Такі ж високі температури 3 – 4 серпня прогнозують і в більшості південних областей. Переважно по всій країні буде сухо.

Водночас 2 серпня у західних областях можливі короткочасні дощі та грози. 3 серпня вони пройдуть місцями на заході та півночі, а 4 серпня – у північних областях, Криму та Приазов'ї.

Синоптики також попереджають, що подекуди під час гроз можливі град і сильні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.