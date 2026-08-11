Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в Украине?

В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако на юго-востоке страны днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западным, 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в большинстве регионов составит 12–17 градусов тепла, а днем – 21–26 градусов. В то же время на юге и востоке будет теплее: ночью ожидается +18…+23 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.

В Киевской области и в Киеве также прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду. В Киевской области температура ночью составит +12…+17 градусов, а днем – +21…+26 градусов. В столице ночью ожидается +15…+17 градусов, а днем температура будет около +25 градусов.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев +22…+24;

Ужгород +23…+25;

Львов +20…+22;

Ивано-Франковск +20…+22;

Тернополь +20…+22;

Черновцы +22…+24;

Хмельницкий +20…+22;

Луцк +20…+22;

Ровно +21…+23;

Житомир +20…+22;

Винница +20…+22;

Одесса +26…+28;

Николаев +27…+29;

Херсон +27…+29;

Симферополь +29…+31;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +20…+22;

Сумы +20…+22;

Полтава +23…+25;

Днепр +24…+26;

Запорожье +26…+28;

Донецк +29…+31;

Луганск +27…+29;

Харьков +23…+25.



Погода в Украине на 12 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, новая волна сильной жары в ближайшие дни не накроет Украину. Наоборот, 12–13 августа температура будет постепенно снижаться: днем в большинстве областей будет +22…+27 градусов, на юге и востоке – до +31 градуса, а ночью ожидается значительное понижение температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.