Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні?

У більшості областей опадів не прогнозують, однак на південному сході країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у більшості регіонів становитиме 12 – 17 градусів тепла, а вдень – 21 – 26 градусів. Водночас на півдні та сході буде тепліше: вночі очікується +18…+23 градусів, а вдень повітря прогріється до +28…+33 градусів.

На Київщині та в Києві також прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду. У Київській області температура вночі становитиме +12…+17 градусів, а вдень – +21…+26 градусів. У столиці вночі очікується +15…+17 градусів, а вдень температура буде близько +25 градусів.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ +22…+24;

Ужгород +23…+25;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +20…+22;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +21…+23;

Житомир +20…+22;

Вінниця +20…+22;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +20…+22;

Суми +20…+22;

Полтава +23…+25;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +29…+31;

Луганськ +27…+29;

Харків +23…+25.



Погода в Україні на 12 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, нова хвиля сильної спеки найближчими днями не накриє Україну. Навпаки, 12 – 13 серпня температура поступово знижуватиметься: вдень у більшості областей буде +22…+27 градусів, на півдні та сході – до +31 градусів, а вночі буде значне зниження температури. Місцями очікуються короткочасні дощі та грози.