Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі УНІАН.

Наскільки тепло буде найближчим часом?

Сильна спека найближчими днями не дійде України. За словами синоптика, у найближчі три дні зміниться синоптична ситуація. Так погоду переважно визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклон із заходу.

Водночас у деяких областях очікуються короткочасні дощі з грозами. 11 серпня вони можливі вдень у західних та північних регіонах, а 12 серпня – на південному сході країни.

Вони будуть зумовлені малоактивним атмосферним фронтом, який буде надходити також із заходу. Тобто спочатку пройде фронт, а потім буде поширюватись новий антициклон,

– уточнив Семиліт.

Опісля температура повітря поступово знижуватиметься. Уже 12 – 13 серпня у більшості областей очікується +8...+16 градусів уночі та +22...+27 градусів вдень. При цьому найтепліше – до +31 градуса – буде на півдні та сході.

Раніше повідомлялось, що, за попередніми прогностичними розрахунками, наприкінці другої декади серпня до українських регіонів ще може повернутися субтропічне тепло.