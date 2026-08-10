Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Чи повернеться спека найближчим часом?

Холодний атмосферний фронт знизив температуру повітря після хвилі сильної спеки. До того ж локально йшли зливи.

За прогнозом синоптика, 11 серпня очікується найтепліший день найближчого періоду. У теплому секторі циклону Leonie опиниться, зокрема Черкащина. Тепле повітря надходитиме з південних широт.

У ніч проти 12 серпня центральні області, за даними Постриганя, перетинатиме північний атмосферний фронт. Значних дощів він, найімовірніше, не принесе, однак температура знову дещо знизиться.

За попередніми прогностичними розрахунками, субтропічне тепло ще повернеться наприкінці другої декади серпня,

– заявив синоптик.

Тоді температура повітря у денні години може підвищитися до +31…+33 градусів.

Нагадаємо, локальні короткочасні дощі та грози очікуються 11 серпня. Вони йтимуть лише на Заході та Півночі країни. Наступного дня погода істотно не зміниться, а температура повітря знизиться і не перевищуватиме +30 градусів.