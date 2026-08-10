Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Чи повернеться спека найближчим часом?
Холодний атмосферний фронт знизив температуру повітря після хвилі сильної спеки. До того ж локально йшли зливи.
За прогнозом синоптика, 11 серпня очікується найтепліший день найближчого періоду. У теплому секторі циклону Leonie опиниться, зокрема Черкащина. Тепле повітря надходитиме з південних широт.
У ніч проти 12 серпня центральні області, за даними Постриганя, перетинатиме північний атмосферний фронт. Значних дощів він, найімовірніше, не принесе, однак температура знову дещо знизиться.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
За попередніми прогностичними розрахунками, субтропічне тепло ще повернеться наприкінці другої декади серпня,
– заявив синоптик.
Тоді температура повітря у денні години може підвищитися до +31…+33 градусів.
Нагадаємо, локальні короткочасні дощі та грози очікуються 11 серпня. Вони йтимуть лише на Заході та Півночі країни. Наступного дня погода істотно не зміниться, а температура повітря знизиться і не перевищуватиме +30 градусів.