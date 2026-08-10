Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди на початок тижня?

За даними синоптиків, у понеділок, 10 серпня, у більшості регіоні очікується суха погода. Водночас на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

При цьому температура повітря вночі становитиме +11...+19 градусів. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до +24...+29 градусів. Найспекотніше буде на півдні та південному сході – до +27...+33 градусів.

Наступного дня погодні умови суттєво не зміняться. Короткочасні дощі та грози можливі лише вдень у західних та північних областях. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11...+19 градусів. Вдень у більшості областей повітря прогріється до +27...+33 градусів.

У середу, 12 серпня, знову переважатиме суха погода. Водночас цього дня очікується зміна температурного фону. Синоптики прогнозують, що у денні години температура повітря знизиться на 4 – 6 градусів. Тобто вона не перевалюватиме за +30 градусів.

До слова, загалом цього тижня в Україні стабілізуються погодні умови. Під впливом антициклону здебільшого очікується малохмарна погода без опадів. Також очікується нижчий температурний фон порівняно з минулим спекотним тижнем.