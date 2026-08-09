Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Погода на найближчий тиждень

У понеділок, 10 серпня, по всій території країни опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на узбережжі морів – до +20 градусів. Вдень повітря прогріється до +27...+32 градусів, а у південних та західних областях місцями до +34 градусів.

У вівторок, 11 серпня, здебільшого опадів не прогнозують. Водночас у північно-західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вночі температура коливатиметься від +13 до +19 градусів. Вдень стане спекотніше – +31...+36 градусів, однак у північно-західних регіонах прогнозують +26...+31 градус.

У середу, 12 серпня, короткочасний дощ вночі йтиме лише місцями у центральних областях. У північних та західних регіонах температура повітря у нічні години становитиме +9...+15 градусів, а вдень – +22...+27 градусів. На решті територій буде +17...+22 градуси вночі та +28...+33 градусів удень.

У четвер, 13 серпня, переважатиме суха погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть в межах +9...+15 градусів, вдень – +23...+28 градусів. Тепліше буде на крайньому півдні та Закарпатті, де повітря прогріється до +30 градусів.

У п'ятницю, 14 серпня, по території країни буде сухо та сонячно. Температура вночі опуститься до +8...+15 градусів, а вдень підніметься до +23...+28 градусів. На крайньому заході пригріє до +29...+34 градусів.

У суботу, 15 серпня, опадів також не очікується. Температура повітря становитиме +9...+16 градусів уночі та +26...+31 градус удень. Водночас у західних областях стовпчики термометрів сягнуть +31...+36 градусів.

У неділю, 16 серпня, у західних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме +12...+17 градусів, а вдень – в межах +29...+34 градусів.