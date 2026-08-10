Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Вернется ли жара в ближайшее время?
Холодный атмосферный фронт снизил температуру воздуха после волны сильной жары. К тому же локально шли ливни.
По прогнозу синоптика, 11 августа ожидается самый теплый день ближайшего периода. В теплом секторе циклона Leonie окажется, в частности, Черкасская область. Теплый воздух будет поступать из южных широт.
В ночь на 12 августа центральные области, по данным Постриганя, пересечет северный атмосферный фронт. Значительных дождей он, скорее всего, не принесет, однако температура снова несколько снизится.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По предварительным прогнозным расчетам, субтропическое тепло еще вернется в конце второй декады августа,
– заявил синоптик.
Тогда температура воздуха в дневные часы может повыситься до +31…+33 градусов.
Напомним, локальные кратковременные дожди и грозы ожидаются 11 августа. Они пройдут только на западе и севере страны. На следующий день погода существенно не изменится, а температура воздуха снизится и не превысит +30 градусов.