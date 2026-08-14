Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая погода будет в Украине 15 августа?

В субботу, 15 августа, погоду в Украине будет определять антициклон, влияние которого будет постепенно ослабевать. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ожидается небольшая облачность и преимущественно сухая погода без осадков. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.

В ближайшую ночь температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +23…+28 градусов. Жарче всего будет в Закарпатье – там столбики термометров поднимутся до +30…+33 градусов. В то же время в восточных и северо-восточных областях будет прохладнее – +20…+25 градусов.

Синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях

Из-за преимущественно сухой погоды с 15 по 25 августа на реках бассейнов Днестра, Сяна и суббассейна Западного Буга ожидается дальнейшее снижение уровней воды. Речь идет о реках во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях.

На отдельных участках уровень воды может опуститься до самых низких значений за весь период наблюдений или даже ниже них. Водность рек может снизиться до критериев маловодья, а на некоторых малых реках возможно полное прекращение стока.

Такие условия могут затруднить работу водохозяйственного комплекса. Объявлен III уровень опасности – коричневый.

Какая температура ожидается в областных центрах?

Киев +23…+25;

Ужгород +28…+30;

Львов +25…+27;

Ивано-Франковск +24…+26;

Тернополь +23…+25;

Черновцы +25…+27;

Хмельницкий +22…+24;

Луцк +23…+25;

Ровно +24…+26;

Житомир +23…+25;

Винница +22…+24;

Одесса +23…+25;

Николаев +24…+26;

Херсон +24…+26;

Симферополь +22…+24;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +22…+24;

Сумы +20…+22;

Полтава +21…+23;

Днепр +22…+24;

Запорожье +22…+24;

Донецк +21…+23;

Луганск +21…+23;

Харьков +21…+23.



Какая будет погода в Украине 15 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в ближайшие дни после прохладной погоды ожидается новая волна жары. С 16 августа начнется постепенное повышение температуры. К 20 августа днем температура повысится до +27…+33 градусов, а ночью составит +11…+19 градусов.