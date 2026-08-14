Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая погода будет в Украине 15 августа?
В субботу, 15 августа, погоду в Украине будет определять антициклон, влияние которого будет постепенно ослабевать. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ожидается небольшая облачность и преимущественно сухая погода без осадков. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.
В ближайшую ночь температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +23…+28 градусов. Жарче всего будет в Закарпатье – там столбики термометров поднимутся до +30…+33 градусов. В то же время в восточных и северо-восточных областях будет прохладнее – +20…+25 градусов.
Синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях
Из-за преимущественно сухой погоды с 15 по 25 августа на реках бассейнов Днестра, Сяна и суббассейна Западного Буга ожидается дальнейшее снижение уровней воды. Речь идет о реках во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На отдельных участках уровень воды может опуститься до самых низких значений за весь период наблюдений или даже ниже них. Водность рек может снизиться до критериев маловодья, а на некоторых малых реках возможно полное прекращение стока.
Такие условия могут затруднить работу водохозяйственного комплекса. Объявлен III уровень опасности – коричневый.
Какая температура ожидается в областных центрах?
- Киев +23…+25;
- Ужгород +28…+30;
- Львов +25…+27;
- Ивано-Франковск +24…+26;
- Тернополь +23…+25;
- Черновцы +25…+27;
- Хмельницкий +22…+24;
- Луцк +23…+25;
- Ровно +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Винница +22…+24;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +22…+24;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +22…+24;
- Сумы +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +21…+23;
- Луганск +21…+23;
- Харьков +21…+23.
Какая будет погода в Украине 15 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, в ближайшие дни после прохладной погоды ожидается новая волна жары. С 16 августа начнется постепенное повышение температуры. К 20 августа днем температура повысится до +27…+33 градусов, а ночью составит +11…+19 градусов.