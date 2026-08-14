Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 15 серпня?

У суботу, 15 серпня, погоду в Україні визначатиме антициклон, вплив якого поступово слабшатиме. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується невелика хмарність та переважно суха погода без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Найближчої ночі температура повітря становитиме +8…+13 градусів. Вдень у більшості областей очікується +23…+28 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів піднімуться до +30…+33 градусів. Водночас у східних та північно-східних областях буде прохолодніше – +20…+25 градусів.

Синоптики попереджають про стихійні гідрологічні явища

Через переважно суху погоду з 15 до 25 серпня на річках басейнів Дністра, Сяну та суббасейну Західного Бугу очікується подальше зниження рівнів води. Йдеться про річки у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях.

На окремих ділянках рівень води може опуститися до найнижчих значень за весь період спостережень або навіть нижче них. Водність річок може знизитися до критеріїв маловоддя, а на деяких малих річках можливе повне припинення стоку.

Такі умови можуть ускладнити роботу водогосподарського комплексу. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

Яка температура очікується в обласних центрах?

Київ +23…+25;

Ужгород +28…+30;

Львів +25…+27;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +23…+25;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +23…+25;

Рівне +24…+26;

Житомир +23…+25;

Вінниця +22…+24;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +22…+24;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +22…+24;

Суми +20…+22;

Полтава +21…+23;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +21…+23;

Луганськ +21…+23;

Харків +21…+23.



Якою буде погода в Україні 15 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Найближчими днями після прохолоднішої погоди очікується нова хвиля спеки. З 16 серпня почнеться поступове збільшення температури. До 20 серпня вдень температура підвищиться до +27…+33 градусів, а вночі становитиме +11…+19 градусів.