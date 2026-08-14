Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні 15 серпня?
У суботу, 15 серпня, погоду в Україні визначатиме антициклон, вплив якого поступово слабшатиме. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується невелика хмарність та переважно суха погода без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Найближчої ночі температура повітря становитиме +8…+13 градусів. Вдень у більшості областей очікується +23…+28 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів піднімуться до +30…+33 градусів. Водночас у східних та північно-східних областях буде прохолодніше – +20…+25 градусів.
Синоптики попереджають про стихійні гідрологічні явища
Через переважно суху погоду з 15 до 25 серпня на річках басейнів Дністра, Сяну та суббасейну Західного Бугу очікується подальше зниження рівнів води. Йдеться про річки у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
На окремих ділянках рівень води може опуститися до найнижчих значень за весь період спостережень або навіть нижче них. Водність річок може знизитися до критеріїв маловоддя, а на деяких малих річках можливе повне припинення стоку.
Такі умови можуть ускладнити роботу водогосподарського комплексу. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.
Яка температура очікується в обласних центрах?
- Київ +23…+25;
- Ужгород +28…+30;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +25…+27;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +22…+24;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +21…+23;
- Луганськ +21…+23;
- Харків +21…+23.
Якою буде погода в Україні 15 серпня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, Найближчими днями після прохолоднішої погоди очікується нова хвиля спеки. З 16 серпня почнеться поступове збільшення температури. До 20 серпня вдень температура підвищиться до +27…+33 градусів, а вночі становитиме +11…+19 градусів.