Температура будет достигать более 30 градусов: на Украину надвигается сильная жара

Со вторника, 18 июня, в Украине прогнозируется настоящая летняя погода. Отметки термометра будут показывать до +35 градусов тепла.

Антициклон принесет хорошую и ясную погоду. Но на фоне безумной жары украинцев также ожидают грозы.

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На юге ожидается +35

Начало этой недели в Украине будет довольно контрастным. По прогнозу синоптиков, в западных областях местами будут дожди и грозы. До вторника, 18 июня, дневные максимумы будут держаться на уровне от +26 – 28 градусов тепла. В южных областях – на 2 – 3 градуса теплее.

Так, во вторник и среду, 18 – 19 июня, в Украине будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют лишь дожди лишь днем 18 июня на востоке, а 19 июня – на северо-западе местами кратковременный дождь, гроза.

Во вторник, 18 июня, температурные отметки ночью будут держаться на уровне +13 – 19, а днем будут достигать 25 – 31. В среду, 19 июня, температура несколько возрастет – в южной части ночью прогнозируется +18 – 23, а днем – +30 – 35°.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

В четверг, 20 июня, украинцев местами ожидают кратковременные дожди и грозы. Днем в восточных, южных и большинстве центральных областей местами синоптики прогнозируют град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью – +14 – 20, а днем – +21 – 26. На востоке и юге Украины столбики термометров ночью будут показывать +17 – 23, а днем – 27 – 32.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Также в среду и четверг, 19 – 20 июня, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, а 20 июня и во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

С 20 июня в некоторых областях ожидается высокая пожарная опасность / Скриншот с Укргидрометцентра

Будет ли прохлада летом