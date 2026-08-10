Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода в Украине?
По прогнозу, ветер будет преимущественно юго-западным, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13–18 градусов, а в южной части страны местами будет теплее – до +22 градусов. Днем по Украине ожидается +26–31 градус.
На западе и севере днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.
В Киевской области также будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет кратковременный дождь, по области возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду. Температура ночью составит +13–18 градусов, днем – +26–31 градус. В Киеве ночью ожидается +16–18 градусов, а днем воздух прогреется до +28–30 градусов.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Какая температура воздуха в областных центрах?
- Киев +27…+29;
- Ужгород +30…+32;
- Львов +25…+27;
- Ивано-Франковск +26…+28;
- Тернополь +26…+28;
- Черновцы +30…+32;
- Хмельницкий +25…+27;
- Луцк +22…+24;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +25…+27;
- Винница +27…+29;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Симферополь +28…+30;
- Кропивницкий +29…+31;
- Черкассы +29…+31;
- Чернигов +26…+28;
- Сумы +26…+28;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +29…+31;
- Запорожье +30…+32;
- Донецк +30…+32;
- Луганск +30…+32;
- Харьков +27…+29.
Погода в Украине на 11 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, ч , на следующей неделе в Украине ожидается стабилизация погоды и постепенное снижение температуры. После жары до +34…+36 градусов в понедельник – вторник, со среды будет преобладать сухая погода, а днем температура в основном составит +22…+31 градус. В воскресенье на западе возможны кратковременные дожди и грозы.