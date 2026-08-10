Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в Украине?

По прогнозу, ветер будет преимущественно юго-западным, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13–18 градусов, а в южной части страны местами будет теплее – до +22 градусов. Днем по Украине ожидается +26–31 градус.

На западе и севере днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

В Киевской области также будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет кратковременный дождь, по области возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду. Температура ночью составит +13–18 градусов, днем – +26–31 градус. В Киеве ночью ожидается +16–18 градусов, а днем воздух прогреется до +28–30 градусов.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев +27…+29;

Ужгород +30…+32;

Львов +25…+27;

Ивано-Франковск +26…+28;

Тернополь +26…+28;

Черновцы +30…+32;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +22…+24;

Ровно +25…+27;

Житомир +25…+27;

Винница +27…+29;

Одесса +26…+28;

Николаев +31…+33;

Херсон +30…+32;

Симферополь +28…+30;

Кропивницкий +29…+31;

Черкассы +29…+31;

Чернигов +26…+28;

Сумы +26…+28;

Полтава +28…+30;

Днепр +29…+31;

Запорожье +30…+32;

Донецк +30…+32;

Луганск +30…+32;

Харьков +27…+29.



Погода в Украине на 11 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ч , на следующей неделе в Украине ожидается стабилизация погоды и постепенное снижение температуры. После жары до +34…+36 градусов в понедельник – вторник, со среды будет преобладать сухая погода, а днем температура в основном составит +22…+31 градус. В воскресенье на западе возможны кратковременные дожди и грозы.