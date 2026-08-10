Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні?

За прогнозом, вітер буде переважно південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13 – 18 градусів, а в південній частині країни місцями буде тепліше – до +22 градусів. Вдень по Україні очікується +26 – 31 градусів.

На заході та півночі вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують.

На Київщині також буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями пройде короткочасний дощ, по області можлива гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +13 – 18 градусів, вдень – +26 – 31 градусів. У Києві вночі очікується +16 – 18 градусів, а вдень повітря прогріється до +28 – 30 градусів.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ +27…+29;

Ужгород +30…+32;

Львів +25…+27;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +30…+32;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +22…+24;

Рівне +25…+27;

Житомир +25…+27;

Вінниця +27…+29;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +29…+31;

Чернігів +26…+28;

Суми +26…+28;

Полтава +28…+30;

Дніпро +29…+31;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +30…+32;

Луганськ +30…+32;

Харків +27…+29.



Погода в Україні на 11 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікується стабілізація погоди та поступове зниження температури. Після спеки до +34…+36 градусів у понеділок – вівторок, із середи переважатиме суха погода, а вдень температура здебільшого становитиме +22…+31 градусів. У неділю на заході можливі короткочасні дощі та грози.