Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні?
За прогнозом, вітер буде переважно південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13 – 18 градусів, а в південній частині країни місцями буде тепліше – до +22 градусів. Вдень по Україні очікується +26 – 31 градусів.
На заході та півночі вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують.
На Київщині також буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями пройде короткочасний дощ, по області можлива гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +13 – 18 градусів, вдень – +26 – 31 градусів. У Києві вночі очікується +16 – 18 градусів, а вдень повітря прогріється до +28 – 30 градусів.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ +27…+29;
- Ужгород +30…+32;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +26…+28;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +30…+32;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +29…+31;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +26…+28;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +29…+31;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +30…+32;
- Луганськ +30…+32;
- Харків +27…+29.
Погода в Україні на 11 серпня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікується стабілізація погоди та поступове зниження температури. Після спеки до +34…+36 градусів у понеділок – вівторок, із середи переважатиме суха погода, а вдень температура здебільшого становитиме +22…+31 градусів. У неділю на заході можливі короткочасні дощі та грози.