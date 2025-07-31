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24 Канал Новости Украины Жара на юге, в остальных регионах похолодание: прогноз погоды в Украине на 1 августа
31 июля, 15:12
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Жара на юге, в остальных регионах похолодание: прогноз погоды в Украине на 1 августа

Надежда Батюк

Погода в Украине в пятницу, 1 августа, будет спокойной и без осадков. Такие погодные условия обусловит поле повышенного атмосферного давления и отсутствие атмосферных фронтов.

В большинстве регионов ощутимо снизится температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 1 августа?

По данным синоптиков, в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада. В большинстве областей ощутимо снизится ночная температура. На юге ожидается в пределах +16 – +21 градусов тепла, тогда как на остальной территории – от +11 до +16 градусов.

Дневные максимумы будут оставаться преимущественно в комфортных пределах – от +22 до +27 градусов. Однако на юге столбики термометров будут достигать +32 градусов тепла.

Какие погодные условия прогнозируют синоптики в Киеве и области?

В Укргидрометцентре сообщают, что в течение суток в Киеве и области возможна переменная облачность. Ожидается западный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от +11 – до +16 градусов тепла, днем – от +22 до +27 градусов. Тогда как в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +14 – +16 градусов, днем – +23 – +25 градусов.

Какая погода ожидается в областных центрах?

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +27...+29;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +27...+29.


Прогноз погоды в Украине на 1 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра