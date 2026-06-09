Кое-где – жара до +31, а местами – грозовые дожди и шквалы: прогноз погоды на 10 июня
Погода в Украине в среду, 10 июня, улучшится благодаря росту атмосферного давления и отступлению атмосферных фронтов. Днем в части областей пройдут кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалами.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Какая будет погода в Украине 10 июня?
По данным синоптиков, погода будет переменно облачной. Ночью будут преобладать сухие условия, однако днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах будет град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Обратите внимание! Из-за вышеупомянутой непогоды в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской, а также западных областях, за исключением Хмельницкой, объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Исключениями станут северные и большинство центральных областей. Также в ночные и утренние часы, кроме западных регионов, возможен туман. Ветер будет переменных направлений и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, зато днем столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов тепла. В то же время на Закарпатье прогнозируют повышение до 31 градуса тепла.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +23...+25;
- Винница +22...+24;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +26...+28;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +26...+28.
Погода в Украине на 10 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
В целом в ближайшее время в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, больше всего осадков ожидается в конце рабочей недели. В то же время существенных температурных колебаний не прогнозируют.