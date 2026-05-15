Грозы прогремят в ряде областей, также – дождь и шквалы: прогноз погоды в Украине на 16 мая
Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет переменно облачной. Хотя в основном по областям будут преобладать сухие условия, в ряде регионов также стоит ожидать дожди и грозы, местами возможны град и шквалы.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет в Украине?
Синоптики сообщили, что только днем в западной части страны возможны осадки в виде кратковременных дождей и местами града. Также такие условия будут сопровождаться грозами и шквалами от 15 до 20 метров в секунду.
В основном в других областях ветер будет двигаться южным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем – от 18 до 23 градусов тепла.
Какой будет погода в Киеве и области?
В Киеве и области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.
Зато днем воздух прогреется до 18 – 23 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла, днем столбики термометров вырастут и покажут в диапазоне около от 21 до 23 градусов тепла.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +21...+23;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Винница +20...+22;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +20...+22;
- Харьков +20...+22;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +21...+23.
Прогноз погоды в Украине на 16 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какой погоды ждать?
Недавно в Укргидрометцентре сообщили, что со следующей недели на территории Украины начнется новое потепление, ночные и дневные максимумы вырастут. В то же время в ближайшие дни местами еще сохранятся осадки.
Виталий Постригань сообщал, что по меньшей мере до 20 мая полного прекращения дождей по территории Украины скорее всего не будет. Известно, что в ближайшие дни дожди возможны, в частности, в западной и восточной частях.
К слову, напомним, что за прошедшие сутки синоптики предупреждали жителей Волынской, Ровенской, Львовской и Винницкой областей о возможном снижении до заморозков. Заметим, что такое явление сейчас является нормой.