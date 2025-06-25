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24 Канал Новости Украины Более +30, местами дождь и гроза: прогноз погоды на 25 июня
24 июня, 15:52
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Более +30, местами дождь и гроза: прогноз погоды на 25 июня

Ирина Марцияш

В Украине в среду, 25 июня, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 25 июня

По данным синоптиков, ночью на востоке, юго-востоке страны, днем местами в северной части кратковременный дождь, гроза. А вот на остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно западный, 7– 12 метров в секунду, днем в большинстве западных и Житомирской областях его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 12 – 17, на юге страны до 20 градусов тепла; днем 21 – 26 градусов тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27– 32 градуса тепла,
– сообщают синоптики.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +29...+31;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +26...+28;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +28...+30;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +26...+28;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +27...+29;
  • Кропивницкий +27...+29;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +22...+24.


Погода на 25 июня / Карта Укргидрометцентра