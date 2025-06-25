Более +30, местами дождь и гроза: прогноз погоды на 25 июня

В Украине в среду, 25 июня, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 25 июня

По данным синоптиков, ночью на востоке, юго-востоке страны, днем местами в северной части кратковременный дождь, гроза. А вот на остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно западный, 7– 12 метров в секунду, днем в большинстве западных и Житомирской областях его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 12 – 17, на юге страны до 20 градусов тепла; днем 21 – 26 градусов тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27– 32 градуса тепла,

– сообщают синоптики.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +29...+31;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +26...+28;

Одесса +29...+31;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +27...+29;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +22...+24;

Сумы +21...+23;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +27...+29;

Донецк +23...+25;

Луганск +21...+23;

Харьков +22...+24.



Погода на 25 июня / Карта Укргидрометцентра