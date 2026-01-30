В Украину возвращаются морозы, снег и гололедица: прогноз погоды на 31 января

Погода в Украине в субботу, 31 января, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются морозы.

Также местами возможна гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

В западных, северных и Винницкой областях сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, днем – от -9 до -14 градусов, на Закарпатье в течение суток столбики термометров будут показывать от -3 мороза до +2 тепла.

На остальной территории страны возможен снег, на юго-востоке страны – снег с дождем. Тогда как в южных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается гололед и налипание мокрого снега.

Температура в течение суток будет колебаться от -5 до -10 градусов, в Приазовье и на Луганщине – от -3 мороза до +2 тепла, в Крыму – от +1 до +6 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным, местами северным со скоростью до 7-12 метров в секунду, на северо-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев -12...-10;

Ужгород -1...+1;

Львов -10...-8;

Ивано-Франковск -10...-8;

Тернополь -10...-8;

Черновцы -10...-8;

Хмельницкий -12...-10;

Луцк -12...-10;

Ровно -12...-10;

Житомир -12...-10;

Винница -12...-10;

Одесса -7...-5;

Николаев -8...-6;

Херсон -1...+1;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий -10...-8;

Черкассы -12...-10;

Чернигов -12...-10;

Сумы -10...-8;

Полтава -10...-8;

Днепр -8...-6;

Запорожье -1...+1;

Донецк 0...+2;

Луганск 0...+2;

Харьков -8...-6.



Прогноз погоды на 31 января / Скриншот карты Укргидрометцентра

