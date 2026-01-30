Укр Рус
В Украину возвращаются морозы, снег и гололедица: прогноз погоды на 31 января
30 января, 15:49
В Украину возвращаются морозы, снег и гололедица: прогноз погоды на 31 января

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 31 января, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются морозы.

Также местами возможна гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

В западных, северных и Винницкой областях сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, днем – от -9 до -14 градусов, на Закарпатье в течение суток столбики термометров будут показывать от -3 мороза до +2 тепла.

На остальной территории страны возможен снег, на юго-востоке страны – снег с дождем. Тогда как в южных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается гололед и налипание мокрого снега.

Температура в течение суток будет колебаться от -5 до -10 градусов, в Приазовье и на Луганщине – от -3 мороза до +2 тепла, в Крыму – от +1 до +6 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным, местами северным со скоростью до 7-12 метров в секунду, на северо-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев -12...-10;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -10...-8;
  • Ивано-Франковск -10...-8;
  • Тернополь -10...-8;
  • Черновцы -10...-8;
  • Хмельницкий -12...-10;
  • Луцк -12...-10;
  • Ровно -12...-10;
  • Житомир -12...-10;
  • Винница -12...-10;
  • Одесса -7...-5;
  • Николаев -8...-6;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий -10...-8;
  • Черкассы -12...-10;
  • Чернигов -12...-10;
  • Сумы -10...-8;
  • Полтава -10...-8;
  • Днепр -8...-6;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков -8...-6.


Прогноз погоды на 31 января / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • С 1 по 3 февраля в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможны морозы до -30 градусов, что повлечет за собой осложнения в работе инфраструктуры.

  • Средняя температура в течение февраля ожидается в пределах от -4 градусов до +2 градусов, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в пределах нормы. На остальной территории страны может быть даже на 1,5 градуса выше нормы.