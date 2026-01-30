Также местами возможна гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
В западных, северных и Винницкой областях сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, днем – от -9 до -14 градусов, на Закарпатье в течение суток столбики термометров будут показывать от -3 мороза до +2 тепла.
На остальной территории страны возможен снег, на юго-востоке страны – снег с дождем. Тогда как в южных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается гололед и налипание мокрого снега.
Температура в течение суток будет колебаться от -5 до -10 градусов, в Приазовье и на Луганщине – от -3 мороза до +2 тепла, в Крыму – от +1 до +6 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным, местами северным со скоростью до 7-12 метров в секунду, на северо-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев -12...-10;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -10...-8;
- Ивано-Франковск -10...-8;
- Тернополь -10...-8;
- Черновцы -10...-8;
- Хмельницкий -12...-10;
- Луцк -12...-10;
- Ровно -12...-10;
- Житомир -12...-10;
- Винница -12...-10;
- Одесса -7...-5;
- Николаев -8...-6;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий -10...-8;
- Черкассы -12...-10;
- Чернигов -12...-10;
- Сумы -10...-8;
- Полтава -10...-8;
- Днепр -8...-6;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...+2;
- Харьков -8...-6.
Прогноз погоды на 31 января / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
С 1 по 3 февраля в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможны морозы до -30 градусов, что повлечет за собой осложнения в работе инфраструктуры.
Средняя температура в течение февраля ожидается в пределах от -4 градусов до +2 градусов, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в пределах нормы. На остальной территории страны может быть даже на 1,5 градуса выше нормы.