Також подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Морози до -25 градусів: яка погода буде в Києві після закінчення "енергетичного перемир'я"

Якою буде погода в Україні?

У західних, північних та Вінницькій областях доба мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень – від -9 до -14 градусів, на Закарпатті протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть від -3 морозу до +2 тепла.

На решті території країни можливий сніг, на південному сході країни – сніг з дощем. Тоді як у південних, більшості центральних та Харківській областях очікується ожеледь та налипання мокрого снігу.

Температура протягом доби коливатиметься від -5 до -10 градусів, у Приазов'ї та на Луганщині – від -3 морозу до +2 тепла, в Криму – від +1 до +6 градусів тепла. Вітер буде північно-східним, подекуди північним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, на північному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ -12…-10;
  • Ужгород -1…+1;
  • Львів -10…-8;
  • Івано-Франківськ -10…-8;
  • Тернопіль -10…-8;
  • Чернівці -10…-8;
  • Хмельницький -12…-10;
  • Луцьк -12…-10;
  • Рівне -12…-10;
  • Житомир -12…-10;
  • Вінниця -12…-10;
  • Одеса -7…-5;
  • Миколаїв -8…-6;
  • Херсон -1…+1;
  • Сімферополь +3…+5;
  • Кропивницький -10…-8;
  • Черкаси -12…-10;
  • Чернігів -12…-10;
  • Суми -10…-8;
  • Полтава -10…-8;
  • Дніпро -8…-6;
  • Запоріжжя -1…+1;
  • Донецьк 0…+2;
  • Луганськ 0…+2;
  • Харків -8…-6.

Прогноз погоди на 31 січня
Прогноз погоди на 31 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

  • З 1 по 3 лютого в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях можливі морози до -30 градусів, що спричинить ускладнення в роботі інфраструктури.

  • Середня температура протягом лютого очікується в межах від -4 градусів до +2 градусів, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях у межах норми. На решті території країни може бути навіть на 1,5 градуса вище за норму.