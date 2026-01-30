Також подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
У західних, північних та Вінницькій областях доба мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень – від -9 до -14 градусів, на Закарпатті протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть від -3 морозу до +2 тепла.
На решті території країни можливий сніг, на південному сході країни – сніг з дощем. Тоді як у південних, більшості центральних та Харківській областях очікується ожеледь та налипання мокрого снігу.
Температура протягом доби коливатиметься від -5 до -10 градусів, у Приазов'ї та на Луганщині – від -3 морозу до +2 тепла, в Криму – від +1 до +6 градусів тепла. Вітер буде північно-східним, подекуди північним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, на північному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ -12…-10;
- Ужгород -1…+1;
- Львів -10…-8;
- Івано-Франківськ -10…-8;
- Тернопіль -10…-8;
- Чернівці -10…-8;
- Хмельницький -12…-10;
- Луцьк -12…-10;
- Рівне -12…-10;
- Житомир -12…-10;
- Вінниця -12…-10;
- Одеса -7…-5;
- Миколаїв -8…-6;
- Херсон -1…+1;
- Сімферополь +3…+5;
- Кропивницький -10…-8;
- Черкаси -12…-10;
- Чернігів -12…-10;
- Суми -10…-8;
- Полтава -10…-8;
- Дніпро -8…-6;
- Запоріжжя -1…+1;
- Донецьк 0…+2;
- Луганськ 0…+2;
- Харків -8…-6.
Прогноз погоди на 31 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
З 1 по 3 лютого в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях можливі морози до -30 градусів, що спричинить ускладнення в роботі інфраструктури.
Середня температура протягом лютого очікується в межах від -4 градусів до +2 градусів, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях у межах норми. На решті території країни може бути навіть на 1,5 градуса вище за норму.