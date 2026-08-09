От прохладных ночей до +36 днем: прогноз погоды на неделю

На следующей неделе в Украине прогнозируется стабилизация погодных условий. Преобладать будет сухая и малооблачная погода, а также ожидается понижение температуры.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Погода на ближайшую неделю

В понедельник, 10 августа, по всей территории страны осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +12...+18 градусов, на побережье морей – до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, а в южных и западных областях местами до +34 градусов.

Во вторник, 11 августа, в основном осадков не прогнозируется. В то же время в северо-западных областях днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +13 до +19 градусов. Днем станет жарче – +31...+36 градусов, однако в северо-западных регионах прогнозируют +26...+31 градус.

В среду, 12 августа, кратковременный дождь ночью будет идти лишь местами в центральных областях. В северных и западных регионах температура воздуха в ночные часы составит +9...+15 градусов, а днем – +22...+27 градусов. На остальной территории ночью будет +17...+22 градуса, а днем – +28...+33 градуса.

В четверг, 13 августа, преобладает сухая погода. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +15 градусов, днем – от +23 до +28 градусов. Теплее будет на крайнем юге и в Закарпатье, где воздух прогреется до +30 градусов.

В пятницу, 14 августа, на территории страны будет сухо и солнечно. Температура ночью опустится до +8...+15 градусов, а днем поднимется до +23...+28 градусов. На крайнем западе температура достигнет +29...+34 градусов.

В субботу, 15 августа, осадков также не ожидается. Температура воздуха составит +9...+16 градусов ночью и +26...+31 градус днем. При этом в западных областях столбики термометров достигнут +31...+36 градусов.

В воскресенье, 16 августа, в западных областях местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, а днем – в пределах +29...+34 градусов.