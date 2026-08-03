От жары +40 градусов до ливней со шквалами: прогноз погоды на неделю

Первая рабочая неделя августа может стать самым жарким периодом этого лета в Украине. Местами температура воздуха, вероятно, будет подниматься до +40 градусов, а ослабление жары ожидается только в выходные.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какую погоду ожидать на этой неделе?

В понедельник, 3 августа, почти по всей стране будет преобладать жаркая погода без осадков. Только днем и вечером в западных, северо-западных областях и Крыму местами пройдут грозовые дожди. Ночью прогнозируют +15...+20 градусов, днем +31...+36 градусов. При этом в Закарпатье температура поднимется до +38 градусов.

Во вторник, 4 августа, кратковременные дожди возможны ночью на Севере, а днем – местами на крайнем Востоке. Температура ночью составит +17...+22 градуса, днем +32...+37 градусов, а в юго-западных областях местами будет жарко до +38...+40 градусов.

В среду, 5 августа, во всех областях сохранится сухая и очень жаркая погода. Ожидается, что температура воздуха составит +18...+23 градуса ночью и +33...+38 градусов днем. А в западных регионах местами она повысится до +39...+40 градусов.

В четверг, 6 августа, локальные грозовые дожди прогнозируются ночью на Полесье, а днем – в западных областях. Температура воздуха ночью составит +19...+24 градуса, днем +33...+38 градусов, а местами на Западе и Юге столбики термометров достигнут +40 градусов.

В пятницу, 7 августа, в западных, северных и части центральных областей ожидаются сильные дожди, местами град и шквалы до 17–22 метров в секунду. Однако температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов ночью и +33...+38 градусов днем.

В субботу, 8 августа, грозовые дожди, а местами с градом и шквалами, охватят большинство областей, кроме западных. На Западе и Севере страны после прохождения холодного фронта ночью ожидается +14…+19 градусов, а днем – +27…+32 градуса. В других регионах температура достигнет +33…+38 градусов.

В воскресенье, 9 августа, в большинстве областей осадки прекратятся под влиянием антициклона. В западных и северных регионах температура воздуха снизится до +26…+31 градуса днем, тогда как на остальной территории ожидается +28…+33 градуса. Ночью будет +10…+15 градусов на Западе и Севере и +15…+21 градус – в остальных областях.

Напомним, в минувшие выходные сразу в пяти регионах Украины были зафиксированы температурные рекорды.