Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Яку погоду чекати цього тижня?

У понеділок, 3 серпня, майже по всій країні переважатиме спекотна погода без опадів. Лише вдень і ввечері у західних, північно-західних областях та Криму місцями йтимуть грозові дощі. Вночі прогнозують +15...+20 градусів, удень +31...+36 градусів. Водночас на Закарпатті пригріє до +38 градусів.

У вівторок, 4 серпня, короткочасні дощі можливі вночі на Півночі, а вдень – місцями на крайньому Сході. Температура вночі становитиме +17...+22 градуси, вдень +32...+37 градусів, а у південно-західних областях місцями припече до +38...+40 градусів.

У середу, 5 серпня, в усіх областях утримається суха й дуже спекотна погода. Температура повітря очікується +18...+23 градуси уночі та +33...+38 градусів удень. А у західних регіонах місцями підвищиться до +39...+40 градусів.

У четвер, 6 серпня, локальні грозові дощі прогнозують вночі на Поліссі, а вдень – у західних областях. Температура повітря вночі становитиме +19...+24 градуси, вдень +33...+38 градусів, а місцями на Заході та Півдні стовпчики термометрів сягнуть +40 градусів.

У п'ятницю, 7 серпня, у західних, північних і частині центральних областей очікуються сильні дощі, місцями град та шквали до 17 – 22 метрів за секунду. Однак температура повітря буде в межах +20…+25 градусів вночі та +33...+38 градусів у денні години.

У суботу, 8 серпня, грозові дощі, а місцями з градом та шквалами, охоплять більшість областей, крім західних. На Заході та Півночі країни після проходження холодного фронту стане вночі очікується +14…+19 градусів, а вдень – +27...+32 градуси. В інших регіонах припече до +33...+38 градусів.

У неділю, 9 серпня, в більшості областей опади припиняться під впливом антициклону. У західних і північних регіонах температура повітря знизиться до +26...+31 градуса вдень, тоді як на решті території очікується +28...+33 градуси. Вночі буде +10…+15 градусів на Заході та Півночі та +15…+21 градус – в інших областях.

Нагадаємо, на минулих вихідних одразу у п'яти регіонах України зафіксували температурні рекорди.