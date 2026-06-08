Жара до +33, но грозовые дожди и шквалы не будут отступать: как изменится погода в Украине

В течение ближайших дней в Украине будет преобладать неустойчивая погода с грозовыми дождями, которые периодически будут охватывать большинство областей. Также возможны шквалы и постепенное повышение уровня пожарной опасности в лесах.

Об этом сообщает прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

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Какой будет погода на этой неделе?

У понедельник, 8 июня, в большинстве областей пройдут дожди и грозы, возможны шквалы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+19 градусов, днем пригреет до +20...+25 градусов, в восточной части - +26...+31 градусов.

У вторник, 9 мая, в северных, центральных, южных областях, на крайнем западе будут грозовые дожди, возможен туман. Ночью будет +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов, в северо-западных областях +17...+22 градусов.

У среду, 10 мая, дожди, местами значительные, охватят большинство регионов, за исключением восточных. Возможны грозы и шквалы. Ночью будет +13...+18 градусов, днем – +24...+29 градусов, на крайнем западе ожидается +19...+24 градусов.

У четверг, 11 мая, дожди будут в западных, некоторых центральных и Донецкой областях, возможен туман. Температура воздуха ночью составит +12...+18 градусов, днем будет +27...+32 градусов, на крайнем западе +21...+26 градусов.

У пятницу, 12 мая, дожди пройдут в северных, центральных и западных областях, возможны грозы и шквалы. Ночью прогнозируют +15...+20 градусов, днем +28...+33 градусов, в западных областях ожидается +23...+28 градусов.

У субботу, 13 июня, в северных и центральных областях возможен град и шквалы, дожди будут в большинстве регионов. Температура ночью будет +13...+18 градусов, днем +28...+33 градусов, в западных областях +22...+27 градусов.

У воскресенье, 14 июня, грозовые дожди будут в большинстве областей, возможны град и шквалы. Температура ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, днем +28...+33 градусов, на крайнем западе и в Карпатах +23...+28 градусов.

Напомним, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала ранее, что в ближайшие дни часть областей накроют дожди и грозы из-за влияния активного атмосферного фронта. Кое-где осадки будут значительные.