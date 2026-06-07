Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

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Какие области накроют дожди?

Синоптик рассказала, что в воскресенье, 7 июня, а иногда, вероятно, и в понедельник, 8 июня, в разных регионах возможны кратковременные дожди и грозы из-за неустойчивой атмосферы. На погодные условия будет влиять атмосферный фронт.

По ее словам, он и в дальнейшем продолжит перемещаться по стране, в частности дожди выпадут в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, а затем в Черновицкой, а также Одесской областях. Кое-где подобные осадки будут значительными.

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В то же время Наталья Птуха уточнила, что атмосферный фронт будет проходить достаточно медленно и не будет сопровождаться сильным ветром. В целом воздушные потоки будут оставаться слабыми и спокойными, однако возможны исключения.

Хотя во время грозовой деятельности могут быть локальные усиления. За этим уже будем следить во время его прохождения. Тогда дополнительные могут быть предупреждения,

– подчеркнула она.

Какая ситуация с осадками будет впоследствии?

Наталья Птуха добавила, что в начале новой недели атмосферный фронт сместится на Левобережье, там ожидаются кратковременные дожди и грозы, тогда как в западных областях наконец будет преобладать сухая погода без существенных осадков.

Во вторник, 9 июня, кратковременные дожди ожидаются в большинстве центральных областей в ночные часы, а в дневное время такие условия распространятся кое-где по Украине. Установление полностью сухой погоды вскоре не предвидят.

Какой-то такой стабильной солнечной погоды – без осадков – пока у нас нет. В ближайшей обзорной перспективе. Практически всю неделю, с определенными перерывами, могут быть вот эти летние дожди. 10 июня немного их будет меньше,

– добавила она.

Таким образом в целом в ближайшие дни на территории Украины сохранится типичная для начала лета погода с постепенным повышением температуры, но неустойчивость атмосферы будет вызывать локальные кратковременные дожди и грозы.