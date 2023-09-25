Сильное похолодание и затяжные ливни или жарко и сухо: какая будет погода до конца сентября

Уже в это воскресенье начнется октябрь. Какая же будет погода в последнюю неделю сентября, спрогнозировали синоптики.

Конец сентября продолжит радовать украинцев теплой и солнечной погодой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Чем будет удивлять погода в последнюю неделю сентября

Синоптик отметил, что устойчивое поле высокого атмосферного давления будет продолжать определять погодные условия по всей Центральной и Восточной Европе до конца сентября. Циклоническая деятельность окажется удрученной и сосредоточится только в районе Британских островов, Исландии и Норвегии.

Поэтому на территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода с температурным фоном на 3 – 6 градусов выше климатической нормы,

– подчеркнул Кибальчич.

На Юге комфортность погоды несколько ухудшится из-за порывистого восточного ветра. Кроме того, из-за длительного отсутствия дождей (за исключением некоторых западных областей) сохранится тенденция усиления засухи и пожарной опасности в лесах на большей части территории Украины.

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Подробный прогноз на неделю

В понедельник , 25 сентября, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью на Западе местами снова пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Однако в южных областях и в Приазовье отдельные порывы 15 – 17 метров в секунду. Ночью +11...+16, днем +23...+28.

, 25 сентября, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью на Западе местами снова пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Однако в южных областях и в Приазовье отдельные порывы 15 – 17 метров в секунду. Ночью +11...+16, днем +23...+28. Во вторник по всей Украине уже без дождя. Ветер восточной четверти, 5 – 10 метров в секунду, на Юге и в Крыму порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью будет +10…+15, на побережье морей до +18. Днем +23...+28.

по всей Украине уже без дождя. Ветер восточной четверти, 5 – 10 метров в секунду, на Юге и в Крыму порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью будет +10…+15, на побережье морей до +18. Днем +23...+28. В среду также сохранится теплая и сухая погода. К слову, температура, вероятно, не изменится.

также сохранится теплая и сухая погода. К слову, температура, вероятно, не изменится. В четверг , 28 сентября, солнечная погода без осадков продолжит властвовать по всей Украине. В темное время суток +11...+16 градусов, днем дальше +23...+28.

, 28 сентября, солнечная погода без осадков продолжит властвовать по всей Украине. В темное время суток +11...+16 градусов, днем дальше +23...+28. В пятницу, по прогнозу Кибальчича, также будет тепло и сухо. Ночью +10...+15, днем +23...+28.

по прогнозу Кибальчича, также будет тепло и сухо. Ночью +10...+15, днем +23...+28. В последнюю субботу сентября осадков в Украине не предполагается. Температура, вероятно, будет такой же, как и в предыдущие дни.

сентября осадков в Украине не предполагается. Температура, вероятно, будет такой же, как и в предыдущие дни. В воскресенье, 1 октября, в связи с прохождением слабо выраженного холодного фронта, в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, отметил синоптик. Добавил, что ночью +9...+14, днем +19...+24, на Юге до +27.

Как видим, ни затяжных ливней, ни резкого и сильного похолодания в ближайшее время в Украине еще не прогнозируют.

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