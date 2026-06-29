Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Погода на этой неделе

В понедельник, 29 июня, ночью местами возможен слабый туман в западных областях. Кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду ожидаются днем на севере и западе. Температура воздуха ночью составит +15...+21 градус, а днем +27...+32 градуса. В западных регионах и в Одесской области в дневные часы ожидается +33...+38 градусов.

Во вторник, 30 июня, ночью грозовые дожди охватят западные, северные и центральные регионы. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут в Карпатах и Прикарпатье. Столбики термометров ночью будут показывать +17…+22 градуса, а днем +28…+33 градуса. На юге и в Закарпатье они достигнут +38 градусов.

В среду, 1 июля, в западных областях местами ожидаются дожди с грозами, а днем кое-где сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, а днем +28…+33 градуса. На юге возможно повышение температуры до +38 градусов.

В четверг, 2 июля, в западных и Одесской областях ночью возможны дожди с грозами. Днем кратковременные дожди охватят большинство регионов, кроме Крыма и востока. Местами возможны сильные ливни и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется температура +18…+23 градуса, а днем +30…+36 градусов.

В пятницу, 3 июля, ночью дожди пройдут по центральным, северным и частично южным областям. Днем осадки сместятся на Левобережье. Ожидается, что температура ночью составит +16…+21 градус, а днем +22…+27 градусов. Только на востоке, в Крыму и Приазовье прогнозируют +30…+35 градусов.

В субботу, 4 июля, кратковременные дожди ожидаются ночью в восточных областях и днём на севере Левобережья. Температура воздуха ночью составит 11...+17 градусов, а днем +22...+27 градусов. На юге прогнозируют до +30 градусов.

В воскресенье, 5 июля, несильные кратковременные дожди возможны днём на крайнем северо-западе. Температура воздуха в ночные часы опустится до +10…+15 градусов, а днем прогреется до +22…+27 градусов, местами до +31 градуса.

Напомним, волна сильной жары начнет постепенно отступать с началом июля. Более комфортные температуры вернутся в Украину в ближайшее время, но ночи по-прежнему будут тропическими.