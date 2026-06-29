Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Погода на цьому тижня

У понеділок, 29 червня, вночі місцями можливий слабкий туман у західних областях. Короткочасні дощі, грози, а подекуди град та шквали 17 – 22 метри за секунду, очікуються вдень на півночі та заході. Температуру повітря вночі становитиме +15...+21 градусів, а вдень +27...+32 градуси. У західних регіонах та в Одеській області в денні години очікується +33...+38 градусів.

У вівторок, 30 червня, вночі грозові дощі накриють західні, північні і центральні регіони. Вдень короткочасні грозові дощі будуть у Карпатах і Прикарпатті. Стовпчики термометрів вночі позуватимуть +17…+22 градуси, а вдень +28…+33 градуси. На півдні та Закарпатті вони сягатимуть до +38 градусів.

У середу, 1 липня, у західних областях місцями очікуються дощі з грозами, а вдень подекуди сильні зливи, град і шквали 17 – 22 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме +17…+22 градуси, а вдень +28…+33 градуси. На півдні можливе зростання температури до +38 градусів.

У четвер, 2 липня, у західних і Одеській областях вночі можливі дощі з грозами. Вдень короткочасні дощі накриють більшість регіонів, окрім Криму та сходу. Місцями можливі сильні зливи та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Вночі прогнозують температуру +18…+23 градусів, а вдень +30…+36 градусів.

У п'ятницю, 3 липня, вночі дощі пройдуть центральними, північними та місяцями південними областями. Вдень опади змістяться на Лівобережжя. Очікується, що температура вночі буде +16...+21 градусів, а вдень +22…+27 градусів. Лише на сході, у Криму та Приазов'ї прогнозують +30…+35 градусів.

У суботу, 4 липня, короткочасні дощі очікують вночі у східних областях та вдень на півночі Лівобережжя. Температура повітря вночі становитиме 11...+17 градусів, а в денні години +22...+27 градусів. На півдні прогнозують до +30 градусів.

У неділю, 5 липня, несильні короткочасні дощі можливі вдень на крайньому північному заході. Температура повітря у нічні години опуститься до +10…+15 градусів, а вдень прогріється до +22…+27 градусів, подекуди пригріє до +31 градуса.

Нагадаємо, хвиля сильної спеки почне поступово відступати з початком липня. Комфортніші температури повернуться в Україну незабаром, але ночі все ще будуть тропічними.